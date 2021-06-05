В Бразилии разрешили ограниченные импорт и применение вакцины «Спутник V»
Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии (Anvisa) одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины «Спутник V» при условии соблюдения ряда ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что руководство регулятора большинством голосов разрешило ввоз и использование препарата.
Однако генеральный менеджер Anvisa по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендеш Лима Сантош заявил, что на основании имеющихся данных регулятор не смог подтвердить качество, эффективность и безопасность «Спутника V». Штаты, которые собираются использовать вакцину, обязаны информировать об этом общественность.
Также агентство обязало разработчиков препарата до начала импорта «устранить существующие пробелы», согласовать новые условия для импорта вакцины с учетом недочетов в заявке. Кроме того, отправка вакцин должна будет осуществляться только с проверенных регулятором производственных предприятий.
Среди ограничений, установленных Anvisa для «Спутника V», указаны запрет на использование лицам младше 18 лет, страдающим сердечно-сосудистыми, респираторными, желудочно-кишечными, неврологическими заболеваниями, печеночной и почечной недостаточностью, эндокринными патологиями. Также вакцина запрещена беременным и кормящим женщинам, уже привившимся от COVID-19 другими препаратами, пациентам, получавшим иммуноглобулины, иммунодепрессанты, химио- или лучевую терапию или различные антитела.
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