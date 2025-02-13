В Бразилии при пожаре на швейной фабрике пострадал 21 человек

Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике, производящей костюмы для карнавальных шоу, в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Agencia Brasil.

Инцидент произошел в северной части города. В момент пожара на фабрике находились люди, они оказались заблокированы на втором этаже здания.

«Всего пожарные спасли... 21 пострадавшего», — отмечает агентство.

Пострадавших госпитализировали, как минимум 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам заместителя командующего пожарной службой Рио-де-Жанейро, у здания не было разрешения на эксплуатацию.

Ранее пожар произошел в санатории «Березовая роща» в Мытищах, погибли три человека, двое пострадали, пишет Ura.ru.

