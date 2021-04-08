В Бишкеке проходит митинг против похищения невест
8 апреля 202110:54
Митинг против похищений невест и насильственного принуждения женщин к браку проходит в столице Киргизии Бишкеке, передает РИА Новости.
Более сотни человек собрались у здания МВД республики, они требуют покончить с практикой похищения невест и выступают за отставку действующего главы МВД Улана Ниязбекова.
Каждый год в Киргизии похищают без предварительного согласия порядка тысячи девушек, до суда доходит менее 20% случаев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru