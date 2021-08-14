В Белоруссии заблокировали популярные соцсети

В Белоруссии заблокировали YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщил Telegram-канал «За BYnet», информацию подтвердил канал VAS Experts.

Сначала, 12 августа, в реестр блокировки внесли два аккаунта в TikTok. Однако, по информации «За BYnet», заблокировать отдельные аккаунты нельзя, поэтому провайдеры вынуждены блокировать весь домен.

Тем не менее популярные соцсети пока доступны белорусским юзерам. По сооющениям экспертов, нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета.

Ранее Прилепин решил судиться с Facebook из-за блокировки его Instagram.



