В Белоруссии предложили провести референдум по вопросу смертной казни

Председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич заявил, что в настоящее время нецелесообразно ставить вопрос об отмене в республике смертной казни, передаёт БелТА.

По его словам, в Конституционной комиссии считают, что «нет необходимости выносить этот вопрос» на референдум по новой редакции Конституции Белоруссии.

«В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем», - отметил Петр Миклашевич.

Он добавил, что для обсуждения данного вопроса следует провести социологические исследования и проверить готовность граждан «к принятию такого ответственного решения».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум на тему изменения Конституции страны состоится не позднее, чем через полтора года, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:КонституцияРеферендумСмертная КазньБелоруссия
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