В Белоруссии открыты уголовные дела за «угрожающие» публикации

Правоохранительные органы Белоруссии фиксируют попытки дестабилизации ситуации в республике в преддверии выборов президента, назначенных на 9 августа. С таким заявлением выступил первый заместитель главы МВД Геннадий Казакевич во время прямой интернет-трансляции.

По его словам, речь идёт, в том числе, об информационных технологиях, угрозах и оскорблениях в адрес государственных служащих, организаторов избирательной кампании, сотрудников министерства внутренних дел, а также их родственников.

Замминистра сообщил, что по таким проявлениям уже заведено три уголовных дела, кроме того, организована доследственная проверка по трём десяткам материалов.

Политолог: Белорусские СМИ живы за счет российских каналов

Казакевич подчеркнул, что активность правоохранительных органов Белоруссии в информационном пространстве не имеет никакого отношения к подавлению инакомыслия или свободы слова, передает РЕН ТВ.

При этом, заместитель главы МВД считает бессмысленным блокировать какие-либо сетевые ресурсы, поскольку, по его словам, «интернет нельзя запретить как нельзя запретить воздух».

Однако в случае угрозы национальной безопасности, силовики имеют возможность эффективно закрывать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам, заключил Казакевич.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ВыборыУголовное ДелоБелоруссия
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