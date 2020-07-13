В Белоруссии открыты уголовные дела за «угрожающие» публикации
Правоохранительные органы Белоруссии фиксируют попытки дестабилизации ситуации в республике в преддверии выборов президента, назначенных на 9 августа. С таким заявлением выступил первый заместитель главы МВД Геннадий Казакевич во время прямой интернет-трансляции.
По его словам, речь идёт, в том числе, об информационных технологиях, угрозах и оскорблениях в адрес государственных служащих, организаторов избирательной кампании, сотрудников министерства внутренних дел, а также их родственников.
Замминистра сообщил, что по таким проявлениям уже заведено три уголовных дела, кроме того, организована доследственная проверка по трём десяткам материалов.
Казакевич подчеркнул, что активность правоохранительных органов Белоруссии в информационном пространстве не имеет никакого отношения к подавлению инакомыслия или свободы слова, передает РЕН ТВ.
При этом, заместитель главы МВД считает бессмысленным блокировать какие-либо сетевые ресурсы, поскольку, по его словам, «интернет нельзя запретить как нельзя запретить воздух».
Однако в случае угрозы национальной безопасности, силовики имеют возможность эффективно закрывать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам, заключил Казакевич.
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