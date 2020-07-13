В Белоруссии открыты уголовные дела за «угрожающие» публикации

Правоохранительные органы Белоруссии фиксируют попытки дестабилизации ситуации в республике в преддверии выборов президента, назначенных на 9 августа. С таким заявлением выступил первый заместитель главы МВД Геннадий Казакевич во время прямой интернет-трансляции.

По его словам, речь идёт, в том числе, об информационных технологиях, угрозах и оскорблениях в адрес государственных служащих, организаторов избирательной кампании, сотрудников министерства внутренних дел, а также их родственников.

Замминистра сообщил, что по таким проявлениям уже заведено три уголовных дела, кроме того, организована доследственная проверка по трём десяткам материалов.