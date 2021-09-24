В Белоруссии отказались принимать закон об иноагентах, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер страны Игорь Петришенко.

По его словам, руководство страны удовлетворено теми мерами, которые уже приняты в стране «по борьбе с внешним информационным давлением».

Законопроект был подготовлен комитетом по международным делам Палаты представителей, за его основу был взят российский закон об иноагентах, однако правительство отклонило законопроект.

