В Белоруссии отказались принимать закон об иноагентах
24 сентября 202116:37
В Белоруссии отказались принимать закон об иноагентах, об этом РИА Новости рассказал вице-премьер страны Игорь Петришенко.
По его словам, руководство страны удовлетворено теми мерами, которые уже приняты в стране «по борьбе с внешним информационным давлением».
Законопроект был подготовлен комитетом по международным делам Палаты представителей, за его основу был взят российский закон об иноагентах, однако правительство отклонило законопроект.
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24 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru