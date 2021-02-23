В Барселоне задержали три человека в ходе акции в поддержку рэпера
В Барселоне полиция задержала трех участников митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению полиции, участники митинга сооружают баррикады и бросают стеклянные бутылки в здание полицейского управления.
Отмечается, что акции протеста прошли также в Таррагоне и Жироне.
Акции протеста начались в испанских городах 16 февраля, после задержания рэпера, который приговорен к девяти месяцам тюрьмы. По мнению суда, он прославлял терроризм как в своем творчестве, так и в блоге.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Боррель заявил, что его визит в Москву сплотил страны ЕС
- Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе
- В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции
- Байден объявил траур в память о жертвах пандемии COVID-19
- Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru