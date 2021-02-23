В Барселоне задержали три человека в ходе акции в поддержку рэпера

В Барселоне полиция задержала трех участников митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению полиции, участники митинга сооружают баррикады и бросают стеклянные бутылки в здание полицейского управления.

Отмечается, что акции протеста прошли также в Таррагоне и Жироне.

Акции протеста начались в испанских городах 16 февраля, после задержания рэпера, который приговорен к девяти месяцам тюрьмы. По мнению суда, он прославлял терроризм как в своем творчестве, так и в блоге.

