Азербайджан заявил об обстреле территорий в Карабахе со стороны Армении

Армия Армении обстреляла территорию Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

"Вооруженные силы Армении, нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, начали подвергать обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее президент Армении Ильхам Алиев опроверг использование его страной боевиков в конфликте в нагорном Карабахе и подчеркнул, что ни одна сторона не представила доказательств этого.

В среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал разместить в Нагорном Карабахе российских миротворцев с целью деэскалации армяно-азербайджанского конфликта, напоминает РИА ФАН.

Сообщения об обострении конфликта в Нагорном Карабахе появились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии в зоне конфликта с 10 октября, однако военные действия продолжаются, а Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

