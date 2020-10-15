Азербайджан заявил об обстреле территорий в Карабахе со стороны Армении
Армия Армении обстреляла территорию Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
"Вооруженные силы Армении, нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, начали подвергать обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее президент Армении Ильхам Алиев опроверг использование его страной боевиков в конфликте в нагорном Карабахе и подчеркнул, что ни одна сторона не представила доказательств этого.
В среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал разместить в Нагорном Карабахе российских миротворцев с целью деэскалации армяно-азербайджанского конфликта, напоминает РИА ФАН.
Сообщения об обострении конфликта в Нагорном Карабахе появились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о перемирии в зоне конфликта с 10 октября, однако военные действия продолжаются, а Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
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