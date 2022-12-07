В Баку стартовал тренинг НАТО по военному образованию
Специалисты НАТО проводят в Национальном университете обороны Азербайджана (Баку) тренинг в рамках программы расширения военного образования. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.
Отмечается, что тренинг продлится до 9 декабря.
Среди тем тренинга платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа.
Ранее Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. При этом министр не раскрыл детали, не сообщил, какой именно ответ был получен от Баку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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