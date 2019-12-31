В Багдаде пытаются взять штурмом посольство США

В столице Ирака Багдаде сотни местных жителей штурмуют здание посольства США. Недовольство людей вызвали авиаудары, которые ранее были нанесены по позициям организации «Хезболла» на территории Ирака.

Беспорядки начались во время похорон жертв авиаудара. Траурная процессия двинулась в сторону укрепленной зоны вокруг американского посольства.

В результате охранники посольства предпочли отступить за стены, демонстранты закидали здание посольства бутылками с водой, а также вывели из строя камеры наблюдения.

Ранее госсекретарь США объяснил нанесение ударов по территории Ирака «действиями оборонительного характера», сообщает «Свободная пресса».

