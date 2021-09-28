В Австрии собрали 269 тысяч подписей против обязательной вакцинации
В Австрии собрали 269 тысяч подписей граждан против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что инициатива должна быть рассмотрена нижней палатой парламента, поскольку для этого необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей. По данным ведомства, другая инициатива, предполагающая введение обязательной вакцинации в случае крайней необходимости, набрала 65 тысяч голосов, в связи с чем не будет вынесена на рассмотрение парламентом.
На текущий момент в Австрии не предусмотрена обязательная вакцинация. Для похода в места общественного питания невакцинированные должны иметь при себе сертификат о перенесенной болезни или результат ПЦР-теста.
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