В Австрии канцлером стала женщина

Впервые в истории Австрии пост канцлера заняла женщина. Президент страны принял решение назначить председателя конституционного суда 69-летнюю Бригитте Бирляйн временным канцлером. Ей предстоит сформировать переходное правительство на период до внеочередных выборов в Национальный совет, нижнюю палату австрийского парламента. Таков один из результатов политического кризиса, грянувшего в Австрии после видеоскандала вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера и бывшего лидера националистической Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и некоей авантюристки, названной СМИ «племянницей российского олигарха», а на деле оказавшейся чуть ли не работницей сферы эскорт-услуг родом с Балкан. Скандал привел к отставке Штрахе со всех постов, за этим последовал распад правительственной коалиции, вотум недоверия, вынесенный парламентом Австрии правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем и назначение досрочных парламентских выборов. 28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем. Сам Курц отказался от временного исполнения обязанностей по руководству кабмином. Вполне очевидно, что ставку он сделал на подготовку к выборам, по итогам которых он рассчитывает вернуться в кабинет канцлера. И, скорее всего, так и произойдет.

И вот почему. Реакция Себастьяна Курца на скандал вокруг его заместителя от оппозиционной партии со стратегической точки зрения оказалась эффективной. Он сразу дистанцировался от Австрийской партии свободы, чей лидер так оскандалился, удачно причислил себя к пострадавшей стороне, и его Австрийская народная партия показала лучший для себя результат на выборах депутатов Европарламента – 35,4%. При том, что эти выборы прошли в самый разгар скандала, за несколько дней до вотума недоверия. Курц не без оснований рассчитывает как минимум на повторение успеха на досрочных национальных парламентских выборах. Они, кстати, состоятся в сентябре.

Между тем, не только бывший канцлер рассчитывает на восстановление «доскандального статус-кво». Его политические оппоненты по недавней правительственной коалиции рассчитывают заручиться примерно тем же, что и раньше, количеством голосов. А, значит, как заявлял в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар, по итогам сентябрьских выборов в Австрии все может вернуться на круги своя. Такой прогноз, по его словам, подтверждают и результаты выборов в Европарламент, на которых в Австрии две другие партии показали результаты, соответствующие их достижениям на последних национальных выборах. И коалиция, которая будет формировать правительство, волей-неволей получится примерно той же, что и недавно распавшаяся. И Себастьян Курц снова станет канцлером Австрии. И обращение «фрау канцлерин» перестанет быть актуальным.

