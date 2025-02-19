В Австралии выбросились на берег более 150 косаток

Свыше 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе штата Тасмания в Австралии. Об этом сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что случившееся — первый за последние 50 лет случай выбрасывания этого вида на берег.

«Около 90 малых косаток все еще живы», — указывает СМИ.

По словам представителя службы парков и дикой природы Тасмании Брендона Кларка, косатки могли находиться на берегу 24-48 часов. Причина их выброса неизвестна. Спасти всех животных будет трудно: отдаленное местоположение пляжа затрудняет быстрое перемещение оборудования для транспортировки морских обитателей.

Ранее в Крыму и Севастополе на побережье Черного моря обнаружили 34 дельфина, погибших на фоне разлива мазута после аварии с танкерами, напоминает Ura.ru.

