В Австралии выбросились на берег более 150 косаток
Свыше 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе штата Тасмания в Австралии. Об этом сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что случившееся — первый за последние 50 лет случай выбрасывания этого вида на берег.
«Около 90 малых косаток все еще живы», — указывает СМИ.
По словам представителя службы парков и дикой природы Тасмании Брендона Кларка, косатки могли находиться на берегу 24-48 часов. Причина их выброса неизвестна. Спасти всех животных будет трудно: отдаленное местоположение пляжа затрудняет быстрое перемещение оборудования для транспортировки морских обитателей.
Ранее в Крыму и Севастополе на побережье Черного моря обнаружили 34 дельфина, погибших на фоне разлива мазута после аварии с танкерами, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru