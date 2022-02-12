В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину

Гражданам Австралии следует покинуть Украину, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщает портал news.com.au.

Глава МИД Канады призвала граждан страны немедленно покинуть Украину

«Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину», — подчеркнул премьер.

Кроме того, глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута призвала граждан страны немедленно покинуть Украину на фоне напряженности в отношениях Киева и Москвы.

Ранее призвали своих граждан уехать из Украины власти США, Южной Кореи, Латвии, Финляндии, Канады. Зарубежные страны опасаются усиления напряженности.

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