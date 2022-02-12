В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину
Гражданам Австралии следует покинуть Украину, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщает портал news.com.au.
«Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину», — подчеркнул премьер.
Кроме того, глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута призвала граждан страны немедленно покинуть Украину на фоне напряженности в отношениях Киева и Москвы.
Ранее призвали своих граждан уехать из Украины власти США, Южной Кореи, Латвии, Финляндии, Канады. Зарубежные страны опасаются усиления напряженности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину
- Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году
- Сомнолог объяснил причины пробуждений по ночам
- Помощник Байдена и представитель ЕК обсудили возможные антироссийские санкции
- Корабли ЧФ РФ вышли в море на учения для отработки обороны Крыма
- На Украине предложили «уничтожить и похитить» руководство Крыма
- В России могут сократить рассмотрение заявлений на гражданство в общем порядке
- Телескоп James Webb передал на Землю первые снимки
- СМИ: Байден назвал новую дату «нападения» России на Украину
- Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru