В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину

«Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину», — подчеркнул премьер.

Кроме того, глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута призвала граждан страны немедленно покинуть Украину на фоне напряженности в отношениях Киева и Москвы.

Ранее призвали своих граждан уехать из Украины власти США, Южной Кореи, Латвии, Финляндии, Канады. Зарубежные страны опасаются усиления напряженности.