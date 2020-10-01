В Армении заявили о трёх сбитых вертолётах ВВС Азербайджана
Представитель министерства обороны Армении заявил что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила за минувшую ночь и нынешнее утро три вертолета вооружённых сил Азербайджана. Один из них якобы упал на территории Ирана.
Баку ранее опроверг последний случай. В министерстве обороны Азербайджана заявили, что все авиационные средства ВВС республики не выбывали из строя.
Минобороны Армении также сообщает, что азербайджанская армия за ночь и утро потеряла убитыми до 360 военнослужащих, ранения получили 600 человек. Согласно данным Еревана, подбиты также 15 единиц бронетехники вооружённых сил Азербайджана.
В Баку, в свою очередь, утверждают, что армянская армия несет большие потери по всей линии соприкосновения на Карабахском нагорье. В минобороны Азербайджана также сообщают, что боевые подразделения Армении испытывают трудности в материально-техническом обеспечении.
Тыловые службы якобы опасаются попасть под удары азербайджанской стороны, и не хотят доставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы на передовую, поясняют в Минобороны.
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