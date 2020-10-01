В Армении заявили о 1280 погибших в Карабахе азербайджанских военных

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил о 1280 погибших и 2700 раненных азербайджанских военных во время боев в Карабахе, передает РИА Новости.

По его данным, Азербайджан с начала эскалации потерял убитыми 1280 и ранеными 2,7 тысячи человек, а также 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки "Смерч", четыре самолета.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность словами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что Париж имеет подтверждённые данные о том, что сирийские боевики из Турции принимают участие в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По словам Макрона, исламисты были переброшены на Кавказ из провинции Газиантеп на юге Турции. Лидер Франции намерен обсудить этот факт более широко на саммите.

Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция. Обе стороны сообщaют об убитых и рaненых, в том числе среди грaждaнского нaселения.

