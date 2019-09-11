В Армении обнаружили тело 23-летнего российского военного
11 сентября20:28
В Армении погиб российский военнослужащий. Как сообщает ТАСС, его тело было обнаружено в городе Гюмри.
Отмечается, что на теле молодого человека есть признаки насильственной смерти, в частности, ножевые порезы.
По данным агентства, военный служил в 102-й российской базе, размещенной в Гюмри. Военная база РФ находится в Армении по межгосударственному договору 1995 года. Срок действия документа до 2044 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 9/11
- Выданный России Цемах стал подозреваемым по делу MH17
- В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности
- Дело Серебренникова вернули в прокуратуру
- ОП предложила готовить профессиональных наблюдателей на выборах