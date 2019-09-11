В Армении обнаружили тело 23-летнего российского военного

В Армении погиб российский военнослужащий. Как сообщает ТАСС, его тело было обнаружено в городе Гюмри.

Отмечается, что на теле молодого человека есть признаки насильственной смерти, в частности, ножевые порезы.

По данным агентства, военный служил в 102-й российской базе, размещенной в Гюмри. Военная база РФ находится в Армении по межгосударственному договору 1995 года. Срок действия документа до 2044 года.



