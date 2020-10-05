Демобилизованных призывников в Армении призвали вернуться в армию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал вернуться в армию военнослужащих, которые были демобилизованы в течение последнего года.
По армянским законам, граждане, закончившие службу в последний год, не подлежат всеобщей мобилизации, поэтому их призвали вернуться в качестве добровльцев. В прямом эфире на своей странице в Facebook премьер отметил, что эти солдаты имеют лучшую военную подготовку, поэтому сейчас они необходимы на фронте. Граждан, у которых имеется военная форма и каски, попросили предоставить их в центральный военкомат.
Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, после чего мотострелковые и танковые подразделения перешли в наступление.
В Армении и Нагорном Карабахе было объявлено военное положение. В своём обращении Пашинян назвал происходящее «решающей битвой за жизнь» и заявил, что необходимо «предостеречь повторения геноцида».
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