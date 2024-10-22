В Аргентине ликвидировали налоговую службу

Аргентина ликвидировала налоговую службу страны, под сокращения попадут более 3 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что решение о ликвидации было принято в рамках сокращения участия государства в экономике и «упразднения неэффективных структур».

«Будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой и с меньшим количеством денежных и бюрократических затрат», — подчеркнули в пресс-службе.

Руководителем агентства станет действующая глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.

При этом власти намерены сократить 15% сотрудников ведомства (3155 человек) и снизить зарплаты руководства. В частности, глава службы будет получать 4 млн песо (около $4 тысяч) в месяц вместо 32 млн ($32 тысячи).

Ранее стало известно, что Аргентина присоединилась к контактной группе по оказанию военной помощи Украине, напоминает RT.

