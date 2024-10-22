В Аргентине ликвидировали налоговую службу
Аргентина ликвидировала налоговую службу страны, под сокращения попадут более 3 тысяч сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Отмечается, что решение о ликвидации было принято в рамках сокращения участия государства в экономике и «упразднения неэффективных структур».
«Будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой и с меньшим количеством денежных и бюрократических затрат», — подчеркнули в пресс-службе.
Руководителем агентства станет действующая глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.
При этом власти намерены сократить 15% сотрудников ведомства (3155 человек) и снизить зарплаты руководства. В частности, глава службы будет получать 4 млн песо (около $4 тысяч) в месяц вместо 32 млн ($32 тысячи).
Ранее стало известно, что Аргентина присоединилась к контактной группе по оказанию военной помощи Украине, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Аргентине ликвидировали налоговую службу
- Минпросвещения подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2025/26 учебном году
- СМИ: Муж Блиновской стал снайпером на СВО
- Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 22 октября
- США предупредили Венгрию о вооруженной угрозе на годовщину восстания 1956 года
- Минобороны: Над Россией сбили 18 украинских беспилотников
- В Воронежской области произошел пожар на промпредприятии из-за БПЛА
- Иванишвили: Запад предлагал Грузии развязать войну с Россией
- СМИ: В России предложили сократить число парковок около жилых домов
- На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв из-за БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru