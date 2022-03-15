В Apple начали продавать старые iPhone 12

Журналисты MacRumors добавили, что в магазине доступны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, при этом iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max нет в наличии. По данным источника, цена на базовый iPhone 12 составляет $619.

Отмечается, что восстановленные iPhone продаются на 15% дешевле, чем аналогичные современные модели. Так, новый девайс на $110 дороже. Его стоимость - $729.