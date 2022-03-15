В Apple начали продавать старые iPhone 12
В Apple начали продавать бывшие в употреблении, восстановленные iPhone 12. Об этом сообщило издание MacRumors.
По данным источника, компания впервые с момента релиза смартфонов в 2020 году выпускает iPhone 12 на рынок. Отмечается, что все имеющиеся в наличии телефоны официально разблокированы, а также не имеют сим-карт или тарифа сотового оператора. Гарантия на все гаджеты составляет один год.
Журналисты MacRumors добавили, что в магазине доступны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, при этом iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max нет в наличии. По данным источника, цена на базовый iPhone 12 составляет $619.
Отмечается, что восстановленные iPhone продаются на 15% дешевле, чем аналогичные современные модели. Так, новый девайс на $110 дороже. Его стоимость - $729.
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