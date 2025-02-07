В Анкаре 33 человека умерли от поддельного алкоголя
Более 30 человек умерли после употребления контрафактного алкоголя в провинции Анкара в Турции. Об этом заявил губернатор региона Васип Шахин, передает телеканал NTV.
«Из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 33 человека, 20 человек находятся в реанимации», — отметил чиновник.
Власти расследуют ситуацию с появлением на рынке поддельного спиртного, уже задержаны 32 человека. Тринадцать из них арестовали.
В январе в Стамбуле зафиксировали массовое отравление контрафактным алкоголем, сообщалось о 37 погибших, еще 47 человек оставались в больнице, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru