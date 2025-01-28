В Англии закрылся проработавший 460 лет старинный паб
Паб с гостиницей Windmill Inn, проработавший 460 лет, закрылся в графстве Норт-Йоркшир в Англии. Об этом сообщает The Drinks Business.
По данным портала, заведение открыли в 1564 году во время правления королевы Елизаветы I, в последнее время оно принадлежало компании Heineken UK's Star Pubs. Закрытие паба связано с закрытием ведущего к нему моста в 2015 году: оборот точки упал на 35%. Несмотря на открытие моста спустя полтора года арендатор паба не стал продлевать контракт на аренду.
Как отметил генеральный менеджер заведения, оно закрылось в связи с общей ситуацией в отрасли. Собеседник The Drinks Business поделился, что за последние четыре недели три его друга закрыли свои пабы в Йоркшире, которые были очень успешными.
Ранее в английском Йоркшир-Дейлс более 30 человек застряли в пабе Tan Hill Inn, находящемся на высоте 528 метров, из-за бурана. Посетители и сотрудники провели в заведении четыре дня, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru