В Англии умер основатель компании Tetra Pak Ханс Раусинг
31 августа00:19
Один из основателей компании Tetra Pak Раусинг Ханс скончался на 94-м году жизни в Англии. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, бизнесмен умер в своем доме с четверга на пятницу. Причина смерти на называется.
Раусинг в 50-х годах вывел семейный бизнес производства упаковок на мировой рынок и превратил маленькую компанию в международную с годовым оборотом более 10 млрд евро, пишет агентство.
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