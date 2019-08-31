В Англии умер основатель компании Tetra Pak Ханс Раусинг

Один из основателей компании Tetra Pak Раусинг Ханс скончался на 94-м году жизни в Англии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, бизнесмен умер в своем доме с четверга на пятницу. Причина смерти на называется.

Раусинг в 50-х годах вывел семейный бизнес производства упаковок на мировой рынок и превратил маленькую компанию в международную с годовым оборотом более 10 млрд евро, пишет агентство.



