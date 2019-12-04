В Алеппо погибли 10 человек при обстреле спортклуба
4 декабря 201922:59
Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо, в результате погибли 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, среди жертв 8 детей. Также при обстреле были ранены 13 человек, двое из которых в тяжелом состоянии.
Отмечается, что огонь был открыт с юго-востока из минометов.
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