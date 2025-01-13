В Африке с начала декабря выявили свыше 1,5 тысячи случаев оспы обезьян
Свыше 1,5 тысячи случаев заболевания mpox (оспы обезьян) подтвердили в Африке с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
По ее данным, с 1 января прошлого года по 5 января 2025-го на континенте зафиксировали 14 700 случаев mpox и 66 смертей. Это на 1 529 и на девять больше, чем по состоянию на 1 декабря 2024-го.
Наиболее высока заболеваемость в Демократической Республике Конго, с 25 ноября здесь зарегистрировали 2 464 заражения. В то же время в Бурунди заболели 798, в Уганде — 767, в Руанде — 17.
По данным ВОЗ, в течение последних шести недель активные вспышки mpox произошли в 12 африканских странах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оспа обезьян не несет рисков распространения на территорию РФ, при этом страна оказывает помощь государствам Африки в борьбе с заболеванием, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru