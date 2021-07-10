В Афганистане заявили о содержащихся в тюрьмах страны россиянах
Россияне содержатся в афганских тюрьмах, заявил советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб в эфире телеканала «Россия 24».
Советник афганского лидера, говоря о возможном сотрудничестве Москвы и Кабула, отметил, что Афганистан не ожидает «какой-то специальной поддержки» от РФ. Однако Кабул хочет, чтобы у обеих сторон было общее понимание угроз, и «каждый будет выполнять свою часть работы».
«У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем», — заявил Мохиб.
Советник не уточнил, как граждане РФ попали в афганские тюрьмы и связаны ли они с экстремистскими группировками, участвующими в боевых действиях на территории Афганистана.
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