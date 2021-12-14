В Афганистане запретили использование иностранных валют
Власти Афганистана (движение Талибан, террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о запрете использования иностранных валют в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи, жителям страны разрешается только использовать национальную валюту - афганский афгани.
Ранее в стране был установлен лимит на снятие долларов.
Таким образом власти страны пытаются решить проблему падения курса афгани к доллару. За месяц афгани просел к доллару с 92 до 112.
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