В Афганистане запретили использование иностранных валют

Власти Афганистана (движение Талибан, террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о запрете использования иностранных валют в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи, жителям страны разрешается только использовать национальную валюту - афганский афгани.

Ранее в стране был установлен лимит на снятие долларов.

Таким образом власти страны пытаются решить проблему падения курса афгани к доллару. За месяц афгани просел к доллару с 92 до 112.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ВалютаАфганистан
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