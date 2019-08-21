В Афганистане погибли двое военных США
21 августа23:07
Два военнослужащих Соединенных штатов Америки погибли в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАТО.
На данный момент обстоятельства их смерти не известны. Отмечается, информация будет оглашена после уведомления о случившемся близких погибших.
По информации агентства, сегодня в Афганистане находится порядка 13 тысяч американских военных.
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