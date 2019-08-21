В Афганистане погибли двое военных США

Два военнослужащих Соединенных штатов Америки погибли в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАТО.

На данный момент обстоятельства их смерти не известны. Отмечается, информация будет оглашена после уведомления о случившемся близких погибших.

По информации агентства, сегодня в Афганистане находится порядка 13 тысяч американских военных.



