В Афганистане ликвидировали более тысячи боевиков «Талибана» за три дня

Военные Афганистана сообщили о ликвидации 1,4 тысячи боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) за 3 дня, передает РИА Новости.

Кроме того, афганские правительственные силы заявили, что восстанавливают контроль над районами страны, ранее контролируемыми талибами.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани во время поездки в город Мазари-Шариф заявил, что ситуация с безопасностью в республике улучшится в течение трех месяцев, отмечает RT.

Эскалация напряженности в Афганистане отмечается на фоне вывода войск США из страны, отмечает телеканал «360». Из-за решения Вашингтона на территории республики активизировались боевики «Талибана», захватившие часть афганских районов, напоминает РИА ФАН. Из Афганистана уже эвакуировали российских дипломатов, сообщает Ura.ru.

