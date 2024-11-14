В аэропорту Нью-Дели более 200 рейсов задержали из-за смога

Более 200 самолетов задержали в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за плотного смога, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Аэропорт опубликовал заявление для пассажиров, предупредив о возможных проблемах.Авиакомпании Индии также проинформировали о задержках вылетов и прилетов авиарейсов.

Ухудшение качества воздуха фиксируют в Нью-Дели ежегодно в ноябре и декабре из-за сжигания фермерами тонн сухой травы после уборки урожая. В городе индекс качества воздуха превысил показатель 400 при норме до 50, зарегистрирован «серьезный» уровень загрязнения.

Ранее в Екатеринбурге вылет самолета «Уральских авиалиний» в Хургаду задержали более чем на 10 часов из-за неисправности, напоминает Ura.ru.

