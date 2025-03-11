В аэропорту Манилы задержали экс-президента Филиппин Дутерте
Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Manila Bulletin, ссылаясь на заявление офиса президента страны.
«Дутерте задержан за преступления против человечности», - отмечает издание.
Политик был задержан в аэропорту по прибытии из Гонконга.
Известно, что МУС расследует действия экс-лидера Филиппин и других лиц в связи с возможными внесудебными казнями и нарушениями прав человека в процессе борьбы с наркотоговлей в стране.
Дутерте занял должность президента Филиппин в 2016 году, напоминает Ura.ru. Политик покинул свой пост в 2022-м.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ
- В аэропорту Манилы задержали экс-президента Филиппин Дутерте
- При атаке БПЛА на Москву и область погиб один человек, еще три пострадали
- Росавиация: Шесть аэропортов ограничили прием и выпуск самолетов
- Собянин: В Москве и Подмосковье сбили 69 беспилотников ВСУ
- На АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя
- СМИ: Спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта
- Журналист Херш: Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится
- СМИ: Украинские беспилотники попали в жилые дома в Подмосковье
- США обещали не оказывать военную помощь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru