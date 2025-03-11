В аэропорту Манилы задержали экс-президента Филиппин Дутерте

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Manila Bulletin, ссылаясь на заявление офиса президента страны.

«Дутерте задержан за преступления против человечности», - отмечает издание.

Политик был задержан в аэропорту по прибытии из Гонконга.

Известно, что МУС расследует действия экс-лидера Филиппин и других лиц в связи с возможными внесудебными казнями и нарушениями прав человека в процессе борьбы с наркотоговлей в стране.

Дутерте занял должность президента Филиппин в 2016 году, напоминает Ura.ru. Политик покинул свой пост в 2022-м.

