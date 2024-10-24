В аэропортах Турции подняли уровень угрозы из-за возможных терактов
Уровень угрозы в аэропортах Турции подняли из-за риска терактов после нападения у здания корпорации TUSAŞ в Анкаре. Об этом пишет Hürriyet.
Как отметила газета, после теракта в столице республика усиливает меры безопасности.
«Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах», — указано в материале.
По данным издания, охрана тщательно проверяет автомобили, въезжающие на территорию авиагавани, и документы пассажиров.
Ранее в Анкаре у здания производителя военных самолетов и космического оборудования корпорации TUSAŞ произошли теракт и стрельба. В результате погибли пять человек, еще 22 пострадали, напоминает RT. Правоохранители ликвидировали двоих нападавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru