В аэропортах Турции подняли уровень угрозы из-за возможных терактов

Уровень угрозы в аэропортах Турции подняли из-за риска терактов после нападения у здания корпорации TUSAŞ в Анкаре. Об этом пишет Hürriyet.

Как отметила газета, после теракта в столице республика усиливает меры безопасности.

«Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах», — указано в материале.

По данным издания, охрана тщательно проверяет автомобили, въезжающие на территорию авиагавани, и документы пассажиров.

Ранее в Анкаре у здания производителя военных самолетов и космического оборудования корпорации TUSAŞ произошли теракт и стрельба. В результате погибли пять человек, еще 22 пострадали, напоминает RT. Правоохранители ликвидировали двоих нападавших.

