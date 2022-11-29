В Абхазии заявили, что поставок энергии из России не хватит до конца года
Абхазии не хватит поставок энергии из России до конца года сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра экономики Кристину Озган.
Отмечается, что с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 миллиона кВт/ч.
При этом, чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года, необходимо 340 миллиона кВт/ч.
Переток электричества из России в Абхазию начался 22 ноября из-за проблем на воздушной линии «Ачгуара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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