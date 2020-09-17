Южная Корея предложила возобновить авиасообщение с Россией

Власти Южной Кореи в июле получили от российской стороны предложение о возобновлении авиасообщения и теперь направили Москве встречную инициативу, рассказал замдиректора в южнокорейском Минтрансе Хван Сон Пхиль.

По его словам, Южная Корея предлагает возобновить рейсы «Аэрофлота» Korean Air между аэропортом в Инчхоне и Москвой с конца сентября, сообщает Ura.ru.

Как отметил корейский чиновник, российский Минтранс рассматривает это предложение.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В августе Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, а также Швейцарией. Позже открылись границы с Южной Осетией и Абхазией, были разрешены полёты на Мальдивы, в ОАЭ и Египет.

