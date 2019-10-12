Увеличилось число пострадавших от тайфуна «Хагибис»

На данный момент тайфун «Хагибис» движется по направлению к Токио. Повреждения из-за удара стихии также зафиксированы в 57 городах трех префектур центральной части страны, включая Токио, пишет ТАСС. Сейчас из-за бедствия уже полностью остановлено железнодорожное и авиационное сообщения. Помимо этого, наблюдаются масштабные отключения электроэнергии, а также перебои в работе линий телефонной связи и интернета.

Ранее НСН сообщала, что в Японии объявлен максимальный, пятый уровень угрозы. Такое заявление было сделано в связи с приближением тайфуна «Хагибис». Синоптики уточняют, что наивысшая степень угрозы объявлена в семи префектурах Японии. В частности, речь идет о столице, Токио.

