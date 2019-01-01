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Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
Утверждена председатель Еврокомиссии
16 июля20:52
Депутаты Европарламента проголосовали за кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщает ТАСС.
Согласно опубликованным результатам, за проголосовали 383 депутата при необходимых 374 голосах.
Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Еврокомиссия