Ушла, всплакнув

7 июня миссис Мэй покинет пост главы партии консерваторов и, как следствие, пост главы кабинета министров, - сообщила, выступая у дверей офиса на Даунинг-стрит, мечтавшая стать «второй железной леди». Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit, хотя пыталась сделать это трижды. За что, кстати, и чуть было не поплатилась премьерским креслом еще в декабре. Ее подход к диалогу с ЕС по условиям выхода Британии из Евросоюза вызвал резкую критику даже среди однопартийцев. В особенности – отсутствие гарантий возвращения королевству полного суверенитета, в частности в торговой политике, - напоминает РБК. Конец бесславный и предсказуемый, - добавляет «Газета.ру», отмечая, что в условиях и разногласиях по сделке Лондон-Брюссель запутались даже сами британцы. Теперь, вероятно, процесс выхода из ЕС в Лондоне попытаются замотать и похоронить вовсе.

В отношениях России и Великобритании при Терезе Мэй был непростой период, - заметил, комментируя отставку, представитель Кремля. «Навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с ее вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как это мягко сказано! «Уходящая премьер-министр запомнится прежде всего скандальным "хайли лайкли" - то есть недоказанными обвинениями в адрес России, на основании которых целый ряд европейских стран принял вполне конкретные действия по выдворению российских дипломатов», - напомнил в этой связи сенатор Константин Косачев. Речь, если кто забыл, об инциденте в Солсбери, связанном с отравлением бывшего шпиона Скрипаля и его дочери, за которым последовал едва ли не крупнейший мировой скандал с высылкой российских дипломатов из Британии, США и стран ЕС и зеркальным ответом. С тех пор практически все официальные контакты между Москвой и Лондоном сведены к нулю.

Преемника Терезы Мэй партия тори обещает выбрать до парламентских каникул, то есть до середины июля, - пишет The Guardian. Фаворитов несколько, в том числе бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон (он, кстати, фаворит у букмекеров), бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, глава МВД Саджид Джавид и глава Форин офис Джереми Хант. Самым радикальным вариантом может оказаться избрание Бориса Джонсона: «мы сможем наблюдать, условно, второго Трампа», - заявила НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Слухи пока разные. И они большей частью, увы, не внушают оптимизма», - написал в этой связи глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

