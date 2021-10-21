Уроженка Брянска выиграла конкурс «Мисс Вселенная - Австралия»
27-летняя Дарья Варламова победила в конкурсе Miss Universe Australia. В своем Instagram она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также других 28 участниц первенства, добавив, что пока еще не привыкла к своему новому статусу.
Девушка родилась в Брянске, но в детстве вместе с родителями мигрировала в Австралию. По образованию Дарья психолог. После победы в Австралии ей предстоит побороться за звание самой красивой девушки в конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который впервые в истории пройдет в Израиле в декабре.
Россию на предыдущем конкурсе «Мисс Вселенная» представляла Алина Санько, ставшая «Мисс Россия» в 2019 году. О датах проведения нового конкурса «Мисс Россия» пока не сообщалось. Между тем, победительницей конкурса «Королева России — 2021» в этом году стала Юлия Кононенко из Севастополя, которая является солисткой ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота.
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