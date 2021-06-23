Уроженец Сибири выбыл из гонки за кресло мэра Нью-Йорка

Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной стали недействительные подписи избирателей.

Мужчина живет в США более 10 лет. Он владеет фирмой по грузоперевозкам. У россиянина есть также гражданство США. На выборы мэра он шел в качестве независимого кандидата.

Во вторник прошли праймериз Демократической и Республиканской партий, на которых жители выбирали кандидатов на пост мэра. Сами выборы состоятся 2 ноября. Независимым кандидатам требовалось собрать по 2250 подписей избирателей для участия в выборах.

Филипченко рассказал, что сначала его имя было внесено в бюллетени для голосования, однако после пересчета голосов оказалось, что некоторые из них недействительные. В результате фамилия россиянина в списки кандидатов включено не будет. Филипченко добавил, что не видит никакой политики в том, что произошло. По его словам, все было «в рамках закона».

Мужчина рассказал, что, возможно, продолжит политическую карьеру, но говорить о конкретных планах не стал.

