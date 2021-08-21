Ураган «Грейс» усилился по мере приближения к Мексике

Ураган «Грейс" усиливается, приближаясь к материковой части Мексики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр по слежению за ураганами.



«Прогнозируется усиление до тех пор, пока Грейс не выйдет на берег, и ожидается быстрое ослабление, поскольку «Грейс» движется вглубь страны через горы центральной Мексики», - приводит телеканал сообщение центра.



Отмечается, что ураган в пятницу пройдет через юго-запад Мексиканского залива, а к концу дня обрушится на побережье страны. Согласно данным центра, возможен штормовой нагон на 4-6 футов выше нормального уровня прилива. Волны в этом районе могут вызвать опасные для жизни волны прибоя и течения.

«Возле побережья нагон будет сопровождаться большими разрушительными волнами», - сказали в центре.





