Ураган «Грейс» усилился по мере приближения к Мексике
Ураган «Грейс" усиливается, приближаясь к материковой части Мексики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр по слежению за ураганами.
«Прогнозируется усиление до тех пор, пока Грейс не выйдет на берег, и ожидается быстрое ослабление, поскольку «Грейс» движется вглубь страны через горы центральной Мексики», - приводит телеканал сообщение центра.
Отмечается, что ураган в пятницу пройдет через юго-запад Мексиканского залива, а к концу дня обрушится на побережье страны. Согласно данным центра, возможен штормовой нагон на 4-6 футов выше нормального уровня прилива. Волны в этом районе могут вызвать опасные для жизни волны прибоя и течения.
«Возле побережья нагон будет сопровождаться большими разрушительными волнами», - сказали в центре.
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