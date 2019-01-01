Юнкер прокомментировал ситуацию с Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью CNN заявил, что теряет терпение из-за переносов срока выхода Великобритании из Европейского Союза.

Юнкер отметил, что лучший способ довести процесс брексита до конца — это принятие британским парламентом сделки по выходу страны из Евросоюза, автором которого Тереза Мэй, передает RT.