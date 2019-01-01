Юнкер прокомментировал ситуацию с Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью CNN заявил, что теряет терпение из-за переносов срока выхода Великобритании из Европейского Союза.
Юнкер отметил, что лучший способ довести процесс брексита до конца — это принятие британским парламентом сделки по выходу страны из Евросоюза, автором которого Тереза Мэй, передает RT.
Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из Европейского союза — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.
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