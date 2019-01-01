«Умерший» президент Туркмении позвонил лидеру Узбекистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, слухи о смерти которого появились недавно, поздравил с днём рождения своего узбекского коллегу Шавката Мирзиеева. Как сообщается на официальном сайте резидента Узбекистана, сегодня прошёл телефонный разговор Мирзиеева с Бердымухамедовым.

Таким образом, Ташкент подтвердил, что лидер Туркмении жив. Как отмечает Ura.ru, первое сообщение о якобы смерти Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на видеохостинге YouTube. На тот момент президент Туркменистана не появлялся на публике уже более двух недель. На следующий день о смерти Бердымухамедова сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, впрочем, уже в тот же день он извинился за ошибку.

Гурбангулы Бердымухаммедов стал президентом Туркменистана в конце 2006 года, он три раза побеждал на выборах с серьёзным перевесом. Туркменистан считается одной из самых недемократических стран мира. Бердымухамедов носит неофициальные титулы «Лидер нации», «Аркадаг» (покровитель). В республике возведено большое количество памятников президенту.

