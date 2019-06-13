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Умерла звезда «Секса в большом городе» - богемная фрик Нью-Йорка

13 июня19:14

Американская актриса Сильвия Майлз, снявшаяся в телесериале «Секс в большом городе», ушла из жизни, предположительно, в возрасте 94 лет. Официально её точный возраст неизвестен. Она скончалась в Нью-Йорке в машине скорой помощи, которая не успела довести артистку до клиники. Подробности кончины не обнародованы, пишут «Дни.ру», однако известно, что Майлз жаловалась на проблемы с дыханием.

Сильвия Майлз дебютировала на телевидении в 1960 году в «Шоу Дика Ван Дайка», после чего исполнила много небольших ролей в различных телесериалах. Она также дважды номинировалась на кинопремию «Оскар» в категории лучшая актриса второго плана за фильмы «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица, отмечает Утро.ру.

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Майлз считалась культовой фигурой в американской богеме из-за связей с авангардистами Энди Уорхолом и Полом Моррисси. Она отличалась необычным внешним видом и экстравагантным поведением.

Так, в 1973 году в одном из ресторанов Нью-Йорка она бросила тарелку со спагетти с томатным соусом в критика Джона Саймона за его негативное высказывание о её виде.

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Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images
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