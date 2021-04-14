Умер создатель самой крупной в мире финансовой пирамиды
Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 82 лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По предварительной версии, смерть наступила по естественным причинам в больничном блоке тюрьмы. В прошлом году адвокаты осужденного пытались добыиться его выхода по УДО из-за тяжелой болезни почек, однако их ходатайство было отклонено.
По данным следствия, из-за действий Мэдоффа около 3 миллионов человек потеряли 64,8 млрд долларов. Аферист был арестов в 2008 году и спустя три месяца признал вину. Суд признал его виновным и приговорил к 150 годам лишения свободы.
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