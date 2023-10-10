Умер создатель Duty Free Чак Фини

Фини еще при жизни раздал почти все свои деньги, оставив себе лишь пару миллионов долларов. Он скончался в 92 года. У бизнесмена остались жена, пять детей от первого брака и 16 внуков.

Миллиардер стоит у истоков движения «Отдавать при жизни», он, в частности, спонсировал здравоохранение, научные исследования и правозащитную деятельность.

