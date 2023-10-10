Умер создатель Duty Free Чак Фини
10 октября 202314:13
Умер американский бизнесмен Чак Фини, основавший магазины Duty Free, сообщает Forbes. Он также известен тем, отдал на благотворительность почти восемь миллиардов долларов.
Фини еще при жизни раздал почти все свои деньги, оставив себе лишь пару миллионов долларов. Он скончался в 92 года. У бизнесмена остались жена, пять детей от первого брака и 16 внуков.
Миллиардер стоит у истоков движения «Отдавать при жизни», он, в частности, спонсировал здравоохранение, научные исследования и правозащитную деятельность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru