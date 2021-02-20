Умер скульптор знаменитого «Атакующего была» в Нью-Йорке
Создатель знаковой бронзовой статуи «Атакующий бык» (Charging Bull), установленной в Нью-Йорке, скончался на Сицилии. Скульптору Артуро Ди Модика было 80 лет, он давно страдал от онкологического заболевания.
Скульптура быка массой более 3 тонн была отлита после биржевого кризиса 1987 года. Она была призвана олицетворять силу и мощь народа Соединённых Штатов Америки.
В 1989 году сам Ди Модика в качестве подарка городу установил скульптуру на Уолл-стрит у здания Нью-Йоркской фондовой биржи, не согласовав это с властями. Все работы обошлись ему в 360 тысяч долларов.
Полицейские статую убрали, что вызвало общественное возмущение. После этого статую вернули в сквер Боулинг-грин, прилегающий к Уолл-стрит. Скульптура стала одной из достопримечательностей «Большого яблока».
В 2017 году напротив быка установили бронзовую скульптуру «Бесстрашной девочки». Эта работа скульптора Кристен Визабл была призвана привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства. Ди Модика не понравилось такое соседство, поскольку новая фигура ломала его изначальный замысел и сделала быка негативным символом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- СМИ: SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара
- Россияне смогут получать госуслуги по биометрии без предъявления паспорта
- СК проверит высказывания Навального на процессе по клевете
- «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв аутсайдеру РПЛ
- Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru