Умер политтехнолог Тим Белл, консультировавший Ельцина и Тэтчер
На 78 году жизни скончался известный специалист в области политических технологий британец Тим Белл. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, причиной смерти стала недолгая болезнь Белла, какая именно не уточняется. Он умер на родине в Великобритании 25 августа.
Белл работал на многих мировых политических лидеров, в частности, на британского премьер-министра Маргарет Тэтчер и президента РФ Бориса Ельцина, пишет агентство. Как пишет ТАСС, Белл успешно провел ряд избирательных компаний "железной леди" и до конца ее жизни оставался с ней близкими друзьями.
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