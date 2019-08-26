Умер политтехнолог Тим Белл, консультировавший Ельцина и Тэтчер

На 78 году жизни скончался известный специалист в области политических технологий британец Тим Белл. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, причиной смерти стала недолгая болезнь Белла, какая именно не уточняется. Он умер на родине в Великобритании 25 августа.

Белл работал на многих мировых политических лидеров, в частности, на британского премьер-министра Маргарет Тэтчер и президента РФ Бориса Ельцина, пишет агентство. Как пишет ТАСС, Белл успешно провел ряд избирательных компаний "железной леди" и до конца ее жизни оставался с ней близкими друзьями.



