Умер отец премьер-министра Армении
Отец главы правительства Армении Никола Пашиняна умер после долгой болезни, сообщили в пресс-службе кабмина страны.
По сведениям Sputnik Армения, Вова Пашинян лечился в ереванском медицинском центре "Наири". Ему было 80 лет.
Накануне сторонники оппозиции Армении провели в Ереване масштабный митинг, требуя отставки Никола Пашиняна. Один из оппозиционных лидеров, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян назвал Пашиняна «предателем» и заявил, что народ Армении должен выбрать, «он за Никола, или же за страну».
Армянская оппозиция недовольна подписанием премьером соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Главы России, Армении и Азербайджана приняли 9 ноября документ, согласно которому ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Оппозиционеры считают, что соглашение — предательство народа Армении. Кроме того, Пашиняна называют виновником социально-экономических проблем республики.
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