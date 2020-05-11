Умер один из старейших комиков США
В Соединённых Штатах Америки на 93 году жизни умер актер, комик Джерри Стиллер. Об этом в соцсетях сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер. Стиллер-младший отметил, что его отец был прекрасным папой и дедушкой, а также преданным супругом своей жены около 62 лет.
Джерри Стиллер известен по ролям Франка Костанза в сериале «Сайнфелд» и Артура Спунера в сериале «Король Квинса». За съёмки в «Сайнфелде» комика номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале.
Жена Джерри Стиллера Энн Мира скончалась в мае 2015 года на 86 году. В 90-ых годах прошлого века она снялась сразу в нескольких кинокартинах вместе с сыном - «Привет с дороги в ад», «Реальность кусается», «Образцовый самец» и «Ночь в музее».
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